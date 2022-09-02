محمود عيسى



ذكـــرت وكـــالــــــة «بلومبيرغ» انه قد تمت الموافقة على ميزانية مشروع تقدر قيمته بنحو 200 مليون دينار أو نحو 650 مليون دولار لتوسيع محطتين للتخلص من مياه الصرف الصحي في القطاع النفطي، وفقا لمصادر نفطية مطلعة، والتي قالت إنه من المتوقع الآن طرح المشروع في مناقصة نهاية هذا العام أو أوائل عام 2023.



وكان من المتوقع في السابق طرح مناقصة المشروع في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، علما بأن العميل صاحب المشروع هو شركة نفط الكويت، ويشار الى المشروع المذكور بالرمز EF/ 2058.



واضافت المجلة أن نطاق العمل في المشروع يشمل توسيع المرفقين الحاليين المعروفين باسم EWDP-1 وEWDP-2، ويقع المرفق الأول EWDP-1 على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت، أما المرفق الثاني وهو EWDP-2 فيقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة.



وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في ديسمبر من العام الماضي أنه تم الانتهاء من أعمال الهندسة الأولية والتصميمات الخاصة بالمشروع. وقالت المجلة إن التخلص من المياه المنتجة في قطاع انتاج البترول تشكل مصدر قلق لشركة نفط الكويت منذ عقدين على الأقل. وقد شهد حقل برقان النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفط في العالم، زيادات متتالية في المحتوى المائي للنفط المنتج.



ويتم التخلص من الكثير من مياه الصرف باستخدام الحقن في آبار مخصصة لهذه الغاية.