أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت قررت تمديد عقد أسمنت آبار البترول OIL WELL CEMENT بقيمة 75 مليون دينار وذلك لنحو 5 عقود موقعة مع شركات محلية.



وقالت المصادر إن العقود الخمسة من العقود المهمة للغاية في عمليات الحفر لتقديم خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالأسمنت.



وتأتي تلك العقود ضمن استثمارات «نفط الكويت» المستمرة لتعزيز النمو في مجال عمليات الحفر وزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام، حيث ستتم إعادة توجيه حصة كبيرة من تلك العقود إلى الاقتصاد المحلي.



ويشمل نطاق عمل تمديد العقود تقديم خدمات تغليف وعزل الآبار بالأسمنت، وتعتبر هذه العملية خطوة مهمة في حفر واستكمال آبار النفط والغاز، حيث يتم ضخ الخليط الأسمنتي بين التكوين الصخري وغلاف البئر لحماية وعزل حفرة البئر.



وأفادت بأن «نفط الكويت» مستمرة في تطبيق أطر الإنتاج بأفضل المواصفات العالمية، وذلك في ضوء تطوير عملياتها وخططها التي تعتمد على تعزيز الإنتاج بأفضل عناصر الجودة.