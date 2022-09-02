شريف حمدي



اتسمت تعاملات الاجانب على أسهم البنوك الكويتية في البورصة خلال الأسبوع الماضي بالشراء، حيث ارتفعت ملكياتهم في أسهم 5 بنوك، هي: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي «بيتك»، وبنك الخليج، وبنك بوبيان، وبنك وربة، ليبلغ إجمالي ملكيات الأجانب بأسهم البنوك الـ 10 إلى نحو 3.4 مليارات دينار.



ووفقا لإحصائية حول نسب الملكيات الأجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ 31 اغسطس الماضي، فقد شهدت نسب ملكيات المستثمرين الأجانب في أسهم 3 بنوك تراجعا خلال الأسبوع الماضي، وهي: البنك الأهلي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك برقان، واستقرت في كل من البنك التجاري، وبنك الكويت الدولي «KIB».



وتفصيليا، ارتفعت النسبة في الوطني بنسبة 0.02% لتصل النسبة الاجمالية إلى 23.78% بقيمة 1.892 مليار دينار، كما ارتفعت ملكيات الاجانب في بيتك بنسبة 0.01% لتصل إلى 11.36% بقيمة 949.4 مليون دينار. كما ارتفعت في بنك الخليج بنسبة 0.10% بنسبة 16.45% بقيمة 184.3 مليون دينار، وارتفعت كذلك في بنك بوبيان بنسبة 0.02% بإجمالي 5.77% بقيمة 180.1 مليون دينار، إضافة إلى بنك وربة بنسبة 0.02% لتصل النسبة الاجمالية إلى 4.01% بقيمة 20 مليون دينار.



وتراجعت ملكيات الاجانب في بنك الاهلي بنسبة 0.01% بنسبة 1.23% بقيمة 7.6 ملايين دينار، وتراجعت في المتحد بنسبة 0.01% لتنخفض إلى 0.39% بقيمة 2.7 مليون دينار، وتراجعت في برقان بنسبة 0.02% لتصل إلى 17.68% بقيمة 141.2 مليون دينار، فيما استقرت في التجاري عند 0.06% بقيمة 596 ألف دينار، كما استقرت في الدولي عند 5.85% بقيمة 14.8 مليون دينار.



وعلى صعيد البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد عادت مؤشرات السوق إلى التراجع على مستوى الأداء الاسبوعي مجددا، وذلك بعد تحسن الأداء الأسبوع الماضي بارتفاع جماعي للمؤشرات، إذ جنحت التعاملات للتراجع اغلب فترات التداول على وقع عمليات توسع في البيع لجني الارباح السريعة.



ويشهد سوق الأسهم الكويتي تذبذبا في الأداء كسائر الأسواق العالمية في ظل استمرار ارتفاع معدلات الفائدة التي سيكون لها تأثير سلبي على مجمل اداء الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.



ويضاف إلى ذلك تراجع سعر برميل النفط الكويتي مؤخرا بنسبة 5%، حيث يؤثر تراجع اسعار النفط على أداء البورصة حتى وان حافظ السعر على بقائه فوق مستوى الـ 100 دولار، ومن العوامل التي أثرت على أداء السوق خلال الأسبوع تراجع الإقبال على اسهم الاستحواذ والاندماج مقارنة بالاسبوع الماضي.



وبانتهـــاء تعـامـــلات الأسبوع، انخفضت القيمة السوقية بنسبة 1.8%، إذ خسرت بنهاية التعاملات 840 مليون دينار، لتصل القيمة السوقية إلى 45.39 مليار دينار تراجعا من 46.34 مليار دينار الأسبوع الماضي.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق انخفاضا لافتا بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 24% بمحصلة أسبوعية 233 مليون دينار بمتوسط يومي 46.5 مليون دينار، مقابل 308 ملايين دينار في الأسبوع الماضي بمتوسط يومي 61.5 مليون دينار، وجاء ذلك في ظل تراجع الطلب على الأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد استقبال سيولة كبيرة في ظل الإقبال على اسهم الاستحواذات في مقدمتها سهم بيتك.



كما تراجعت أحجام التداول بنسبة 3%، إذ بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.280 مليار سهم مقابل 1.318 مليار سهم في تعاملات الأسبوع الماضي، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي في اداء المؤشرات، وذلك على النحو التالي:



٭ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2% محققا 178 نقطة خسائر ليصل إلى 8527 نقطة تراجعا من 8705 نقاط نهاية الأسبوع الماضي.



٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 0.9% خاسرا 55 نقطة ليصل إلى 5808 نقاط تراجعا من 5863 نقطة.



٭ خسر المؤشر العام 1.8% بنهاية الاسبوع بعد ان فقد 141 نقطة ليصل إلى 7644 نقطة تراجعا من 7785 نقطة.