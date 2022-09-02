أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن مواصلة استعداداتها للحدث الأكبر والأبرز كأس العالم لكرة القدم 2022 في دولة قطر، حيث سيقوم الطائر الأزرق بتشغيل رحلات يومية مباشرة لنقل المشجعين الراغبين بحضور المباريات والعودة بذات اليوم إلى أرض الوطن ليحظى المشجعون بتجربة استثنائية ومختلفة وجديدة من نوعها.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي: «إن مشاركة الكويتية في هذا الحدث العالمي يعد فرصة ممتازة لإبراز خدماتنا المتميزة لعملائنا، فقد بدأنا التحضير لهذا الحدث منذ أكتوبر 2021 وأطلقنا أولى حملاتنا الترويجية والتسويقية في فبراير 2022 إلى أن وقعنا الاتفاقية مع الخطوط الجوية القطرية في مايو 2022، والتي تتيح للكويتية نقل المشجعين بشكل يومي لحضور مباريات كأس العالم في الدوحة، حيث ستقوم الكويتية بتشغيل 13 رحلة يوميا بداية من انطلاق البطولة وتقل تدريجيا مع تأهل ووصول الفرق المشاركة الى الأدوار الاقصائية، كما أن زيادة عدد الرحلات أو نقصانها يعتمد على العرض والطلب من قبل الجمهور».



وأضاف رزوقي: «توفر الكويتية باقات متميزة لعملائها الأعزاء عبر حزمة سفر استثنائية من خلال مكتب (الكويتية للعطلات) تشمل تذكرة المباراة وتذكرة السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية وبأسعار تبدأ من 200 دينار بحسب الدرجات على متن الرحلة أو درجات ملعب المباراة، وتزيد بالطبع مع اختلاف الدرجات، كما نؤكد أن الخطوط الجوية الكويتية تضمن لعملائها حجز تذاكر السفر والمباراة بنسبة 100% فنحن الموزع المضمون في الكويت لتذاكر المباراة».



وبين رزوقي قائلا: «إن اجراء عملية الحجز بسيطة جدا، فما على المشجع إلا الاتصال على مركز الاتصال 171 لطلب حجز تذكرة المباراة وتذكرة السفر أو من خلال زيارة مكتب العطلات في برج راكان الواقع في مدينة الكويت أو من خلال زيارة موقع أو تطبيق الشركة الالكتروني والدخول على رابط التسجيل في تطبيق (هيا) وملء البيانات الخاصة به ليتيح له حضور المباريات، وذلك بعد شرائه لتذكرة المباراة».