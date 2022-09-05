بداح العنزي

تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم برئاسة فهد العبدالجادر طلب تخصيص موقع لبيت الزكاة ضمن حدود مركز ضاحية الخالدية.



وتضمن جدول الأعمال التالي: كتاب شركة بشأن القرار الصادر بالموافقة على طلبات خاصة مشروع BOT بين وزارة المالية والشركة.



طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرع بنك بمنطقة العديلية قطعة رقم 4.



الكتاب المقدم بشأن طلب مد الشارع التخديمي الموازي للشارع رقم 85 شارع علي الشويب بمنطقة الشامية قطعة 8 جهة طريق الدائري الثاني. الكتاب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين المتدربين.



طلب الهيئة العامة للبيئة تخصيص موقع مبنى مخفر الشويخ سابقا بمنطقة الشويخ الثالثة ضمن القطعة (ج) مركز مراقبة لها.