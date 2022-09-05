أعلنت بلدية الكويت اليوم الاحد عن تحرير 51 أمر إغلاق لسراديب مخالفة وإخلاء 17، فضلا عن وضع «بلوك» على 43 قسيمة مخالفة، فيما تم رفع البلوك عن ثلاثة عقارات لإزالة أسباب المخالفة.



وأشارت البلدية في بيان صحافي إلى أهمية مواصلة وتكثيف جولات الفرق الميدانية في جميع المحافظات تفعيلا لدورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي.



وشددت على ضرورة عدم ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص من البلدية، مبينة استمرار حملة الكشف المتواصل على السراديب المخالفة بهدف رصدها وحصرها واتخاذ الإجراءات القانونية.