أعلنت البلدية أن حصيلة حملة الكشف على السراديب المستغلة تجاريا في المباني، ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية التي جاءت بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بالتعاون مع قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية والجهات المعنية في جميع المحافظات لمنع استخدام السراديب كمخازن او محلات بالمخالفة للوائح والنظم أسفرت خلال الأسبوع الرابع بجميع المحافظات عن تحرير 78 مخالفة وإنذار، و51 أمر غلق لسراديب مخالفة وإخلاء 17 سرداب فضلا عن عمل 43 بلوك لقسائم مخالفة حتى تتم إزالة أسباب المخالفات إلى جانب رفع 3 بلوكات لعقارات لإزالة أسباب المخالفة.



وأكدت البلدية مواصلة تكثيف الجولات الميدانية من قبل الفرق الميدانية في جميع المحافظات لتفعيل دورها الرقابي وللتأكد من عدم استغلال السراديب بخلاف ما هو مرخص لها في المخطط الهندسي، فضلا عن التأكد من عدم ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية.