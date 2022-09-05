بداح العنزي



أوصت لجنة الأحمدي خلال اجتماعها امس برئاسة ناصر الكفيف بالموافقة على طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار.



وقال الكفيف ان اللجنة ابقت على جدول اعمالها طلب تصميم وتنفيذ خطي أنابيب 8 بوصات و10 بوصات تابعين لشركة البترول الوطنية الكويتية للربط بين مستودع الأحمدي للمحروقات البترولية ومصفاة ميناء الأحمدي، كما تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص خط انفاق بقطر 2.75 متر وطول 2829 مترا، وذلك لتصريف مياه الامطار بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية، كما تم ابقاء الاقتراح المقدم من العضو السابق حمدي العازمي بشأن زحزحة الساحة المقابلة للمنزل رقم 1 الواقع بمنطقة هدية شارع 3 على جدول الاعمال.



وأضاف: تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص 3 مواقع احواض لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية وخطوط ربط للحلول المقترحة بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية، والموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة بنيدر، واحالة اللجنة كتاب وزارة الداخلية بشأن خطة تطوير منفذ النويصيب لرفع تقرير مفصل للجنة.



وبين انه تمت الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للكيبلات الأرضية لتغذية محطة التحويل الرئيسية ابوحليفة، وحالة طلب اعتماد حدود مشروع منتزه الخيران السياحي القائم الى الجهاز التنفيذي للدراسة.