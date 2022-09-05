بداح العنزي



وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس خلال اجتماعها برئاسة فهد العبدالجادر على طلب اتاحة الفرصة لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية للمشاركة في اللجنة المختصة بدراسة لوائح البناء في المجلس البلدي.



وقال العبدالجادر إن اللجنة احالت الاقتراح المقدم من العضوين السابقين مشعل الحمضان، وم.مها البغلي بشأن فرز القمامة داخل وخارج المجمعات التجارية، والاقتراح المقدم من العضو السابق يوسف الغريب بشأن فرز وإعادة تدوير النفايات ووضع سلات المهملات المتعددة في المجمعات والأسواق الى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد، ووافقت على رد الإدارة القانونية الخاص برسوم الحصول على وثائق وفقا لقانون حق الاطلاع على المعلومات.



واضاف: تمت الموافقة على رد إدارة الفتوى والتشريع بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم اعمال المجلس البلدي، واحالة كتاب الاتحاد الكويتي لتجار السيارات المستعملة والأجرة بشأن الاقتراحات الخاصة بمكاتب بيع وشراء السيارات الى الجهاز التنفيذي لرفع تقرير مفصل للجنة.