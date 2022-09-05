بداح العنزي



قدم عضو المجلس البلدي ناصر الجدعان اقتراحا بتعديل مداخل ومخارج منطقة سلوى. وقال الجدعان في اقتراحه نظرا لأهمية منطقة سلوى والكثافة السكانية بها وتكرار الازدحام في مداخل ومخارج منطقة سلوى، حيث إن عدد السكان بالمنطقة 28699 كويتيا من الذكور والإناث، و52921 من غير الكويتيين، بمجموع 81620، كما تضم منطقة سلوى 12 مدرسة من جميع المراحل التعليمية، ما يسبب عملية ازدحام متكرر في مختلف الشوارع والطرق. لذا، نقترح الآتي:



تعديل مداخل ومخارج منطقة سلوى وإنشاء دوار بالمداخل ومنها: مدخل يضم مناطق سلوى وبيان والرميثية.



ومدخل جسر المسيلة الفاصل بين منطقة سلوى والدائري السادس. ومدخل يضم مناطق سلوى وبيان ومشرف.