بداح العنزي

تبحث لجنة الفروانية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأربعاء برئاسة خالد المطيري كتاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن اقتراح إقامة مبان ومواقف متعددة الأدوار وجسر مشاة لطلبة كلية التربية الأساسية في العارضية.



وتضمن جدول الأعمال التالي:



طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 بمنطقة الرقعي.



طلب الإدارة العامة للإطفاء تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية.



الكتاب المقدم من مختار منطقة العمرية بشأن ضرورة تنظيم الساحة الواقعة شمال روضة ابن حزم وتحويلها الى مواقف منظمة مرتبة بمنطقة العمرية قطعة 5.