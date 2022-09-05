بداح العنزي



طالب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، ورئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في البلدية م.صباح العقاب ديوان الخدمة المدنية بسرعة إنصاف العاملين في الوظائف ذات الطابع الهندسي بالبلدية من خلال تحقيق المطالب العمالية العادلة والمتمثلة في إدراج المكافأة التشجيعية لهم على قرار مجلس الخدمة المدنية السابق 17 لسنة 2012 نظرا لاستخدامهم وسائل النقل الخاصة بهم أثناء تأدية واجباتهم الوظيفية، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم، وكذلك إدراج بدل الموقع ضمن مخصصاتهم المالية.

وقال العقاب إن العاملين بالوظائف ذات الطابع الهندسي في البلدية يعدون من الكفاءات الوطنية الذين يؤدون واجبهم الوطني والوظيفي بإخلاص وأمانة ويشاركون في النهضة التنموية والعمرانية وأداء الخدمات للوطن وللمواطنين، وهي أعمال جليلة وشاقة ويتحملون الكثير من المخاطر والتعرض للعديد من الصعاب، مثل أقرانهم وزملائهم الآخرين بمختلف الوزارات، كما يقع عليهم العبء الأكبر في العمل الميداني والفني ومواجهة الصعاب، وأثبتوا كفاءة عالية خلال أزمة «كورونا».

وأشار إلى أن إنصاف تلك الفئة من شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي يعد حافزا كبيرا لهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود والعطاء، وهم يستحقون الشكر على العطاء اللامحدود من أجل خدمة الوطن والمواطن، كما أن تأخير إقرار البدل لا يتماشى مع خطة الدولة لتشجيع العاملين لبذل المزيد من الجهود ورفع الإنتاج.