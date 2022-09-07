وضع مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس الوصول أقله الى الدور ثمن من مسابقة دوري أبطال أوروبا هدفا له، مع «الحلم» بإحراز النادي الكاتالوني اللقب لأول مرة منذ عام 2015.

ويأتي تصريح تشافي الذي عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين فيما تخلى عن آخرين لتحقيق التوازن في ميزانية النادي الغارق في ديونه، عشية مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة النارية التي تضم بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي.



وعلق تشافي على مواجهة بطل التشيك بالقول «إنها مباراة فخ. منافسنا يلعب باندفاع بدني كبير ويخرج بسرعة (الى الهجوم) كما يستغل جيدا الكرات الثابتة.. إنه خصم صعب».