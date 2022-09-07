يعود إنتر الإيطالي وضيفه بايرن ميونيخ الألماني في الذاكرة الى نهائي مدريد عام 2010، وذلك حين يتواجهان اليوم على ملعب «سان سيرو» في افتتاح «مجموعة الموت» من الموسم الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

صحيح أن الفريقين تواجها في الدور ثمن النهائي لموسم 2010-2011 حين حسم «النيراتزوري» المواجهة بفضل فارق الأهداف المسجلة خارج الديار (فاز 3-2 إيابا بعد خسارته ذهابا على أرضه 0-1)، لكن نهائي 2010 يبقى الحدث الأهم في تاريخ مواجهاتهما.



حينها، خالف إنتر التوقعات وأسقط العملاق البافاري 2-0 على ملعب «سانتياغو برنابيو» بفضل ثنائية الأرجنتيني دييغو ميليتو، ليكمل الثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ويحرز لقبه الأول في المسابقة منذ 1965 حين توج به مرتين تواليا.



وفي ظل تواجد برشلونة الإسباني ضمن هذه المجموعة الثالثة النارية التي يبدأ فيها مشواره على أرضه بمواجهة المتواضع فيكتوريا بلزن التشيكي، قد تكون موقعة ميلانو حاسمة لكل من إنتر وبايرن في الصراع على بطاقتي ثمن النهائي.

ويأمل إنتر الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور كي يتمكن من وضع حد لسلسلة الانتصارات الافتتاحية لبايرن في المسابقة عند 18 مباراة متتالية وإنهاء هذا الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق في التاريخ سوى ضيفه البافاري.



وتجنبا لتكرار سيناريو الموسم الماضي حين انتهى مشواره في دور المجموعات لأول مرة منذ موسم 2000-2001 بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة على أرض بايرن، سيسعى برشلونة جاهدا الى حسم النقاط الثلاث في مباراته الأربعاء مع فيكتوريا بلزن الذي خسر مواجهتين السابقتين مع العملاق البافاري عام 2011 في دور المجموعات (0-2 و0-4).



وفي المجموعة الأولى، يتجدد الموعد بين ليفربول الإنجليزي ومضيفه نابولي الإيطالي حين يتواجهان على «ملعب دييغو أرماندو مارادونا» في تكرار لدور المجموعات موسمي 2018-2019 و2019-2020 حين خرج «الحمر» مهزومين من زيارتيهما الى الجنوب الإيطالي (0-1 و0-2) واكتفوا بفوز واحد في أربع مباريات.



وتضم المجموعة أياكس أمستردام الهولندي، بطل المسابقة أربع مرات لكن آخرها يعود الى 1995، ورينجرز الاسكتلندي اللذين يلتقيان على ملعب الأول.



ويتجدد الموعد أيضا وللموسم الثاني تواليا بين بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني اللذين يتواجهان على أرض الأخير، في منافسات المجموعة الثانية التي يحل فيها باير ليفركوزن الألماني المتعثر جدا محليا ضيفا على بطل بلجيكا كلوب بروج.



ويفتتح توتنهام الإنجليزي المجموعة الرابعة على أرضه ضد مرسيليا الذي يبقى حتى الآن الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بلقب المسابقة (1993)، فيما يلعب أينتراخت فرانكفورت مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي.