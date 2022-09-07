أثار التصريح الساخر لمدرب باريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه الذي اقترح أن يسافر نادي العاصمة بواسطة «عربة شراعية» بدلا من السفر جوا كما فعل في نهاية هذا الأسبوع خلال انتقاله لمواجهة نانت ضمن الدوري المحلي لكرة القدم، موجة من الانتقادات الواسعة في خضم الجدل حول الطائرات الخاصة وتأثيرها على المناخ.



واضطر غالتييه للدفاع عن نفسه بشأن خيار ناديه الباريسي للسفر ذهابا وإيابا في رحلة باريس- نانت بالطائرة والتي تبلغ مسافتها 340 كلم.

قال مبتسما «هذا الصباح، تناقشنا مع الشركة التي نسافر معها، لمعرفة ما إذا كان من الممكن السفر على متن عربة شراعية». وأثارت كلمات غالتييه الدهشة لدى الحاضرين، والضحك من قبل المهاجم كيليان مبابي الذي كان إلى جانبه.



سريعا، ردت وزيرة الرياضة أميلي أوديا- كاستيرا على هذا التصريح من خلال استجواب مدرب باريس سان جرمان فكتبت عبر موقع تويتر «السيد غالتييه، لقد اعتدنا على إجابات أكثر صلة ومسؤولية ـ هل نتحدث عن ذلك؟».



بدورها، انتقدت عمدة باريس آن هيدالغو كلمات مدرب بطل فرنسا، فكتبت عبر صفحتها على تويتر «لا ولكن لا بأس في الرد على مثل هذه الأشياء؟ استيقظوا يا شباب؟ هنا باريس».