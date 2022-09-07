أمل مدرب بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلسمان بـ «استفاقة» فريقه خلال زيارته الليلة لميلانو من أجل مواجهة إنتر الإيطالي في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا، ملقيا باللوم على الافتقاد الى الطاقة في النتيجتين اللتين حققهما في مباراتيه الأخيرتين في الدوري المحلي وليس نتيجة خسارة الپولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل الى برشلونة الإسباني.

وبعد بداية نارية للموسم وتسجيله 20 هدفا في مبارياته التنافسية الأربع الأولى، اكتفى بايرن بتعادلين 1-1 في المرحلتين الأخيرتين من الدوري الألماني ضد بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين تواليا، ما جعله يتراجع في الترتيب العام الى المركز الثالث.

وبرر ناغلسمان التعادل في المرحلتين الماضيتين بالافتقاد الى الطاقة وليس بسبب رحيل ليفاندوفسكي، متطرقا الى الفرص الخطيرة الكثيرة التي أضاعها لاعبوه في هاتين المباراتين.