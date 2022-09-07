استدعى المنتخب الغاني لكرة القدم، إينياكي ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، لصفوفه للمرة الأولى، حيث يكثف منتخب «النجوم السوداء» من استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.



ويحق للاعب المولود في إسبانيا أن يلعب للمنتخب الغاني خاصة أن والديه ينحدران من العاصمة الغانية أكرا، ويأتي ضمه للمنتخب الغاني بعدما أعلن اللاعب في يوليو الماضي أنه متاح للمباراتين الوديتين أمام البرازيل ونيكاراغوا.



يذكر أن ويليامز لعب دوليا للمنتخب الإسباني، ولكن في مباراة واحدة فقط كانت أمام منتخب البوسنة في عام 2016، ولكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما تمكن من تبديل ولائه.



وكان المنتخب الغاني تأهل للمرة الرابعة إلى كأس العالم مطلع هذا العام، بعدما تغلب على المنتخب النيجيري بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض في الدور النهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.



وضمت قائمة المنتخب الغاني أيضا محمد ساليسو، لاعب ساوثمبتون، الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه رفض الانضمام من قبل للمنتخب الغاني، بالإضافة إلى تارك لامبتي، لاعب برايتون، والذي لعب للمنتخب الإنجليزي للشباب.



ويشارك المنتخب الغاني في منافسات المجموعة الثامنة بمونديال قطر، وسيواجه منتخبات البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروغواي.



وسيلعب المنتخب الغاني وديا مع البرازيل في لوهافر بفرنسا يوم 23 الجاري، قبل أن يواجه منتخب نيكاراغوا في إسبانيا بعدها بأربعة أيام.