قال نجم التنس الإسباني رافايل نادال إنه يحتاج إلى «إصلاح الأشياء» وليس متأكدا من موعد عودته إلى البطولات بعدما توقفت مسيرته لتعزيز سجله وحصد لقبه 23 في البطولات الأربع الكبرى بخروجه من الدور الرابع من أميركا المفتوحة «فلاشينغ ميدوز» بخسارته أمام الأميركي فرانسيس تيافو 4-6 و6-4 و4-6 و3-6.



وهذه أول مشاركة لنادال في ملاعب «فلاشينغ ميدوز» منذ حصد لقبه الرابع في أميركا المفتوحة عام 2019 ودخل هذه المسابقة الكبرى دون تحضير كبير ووسط شكوك حول لياقته.



وقال نادال، الذي أشاد بمنافسه البالغ عمره 24 عاما واعترف بأفضليته في الفوز، «أحتاج إلى العودة. أحتاج إلى إصلاح الأشياء والحياة وبعد ذلك لا أعرف متى سيكون بوسعي العودة. سأحاول أن أكون جاهزا ذهنيا.

عندما أشعر بذلك سأكون مستعدا للتنافس من جديد. سأكون حاضرا».



وبلغ الروسي أندري روبليف الدور ربع النهائي بفوزه السهل على البريطاني كاميرون نوري 6-4 و6-4 و6-4 في ساعتين و26 دقيقة.



وسبق لروبليف ان بلغ هذا الدور في البطولة الأميركية مرتين عامي 2017 و2020، وهو سيلتقي تيافو في مباراة ثأرية له، لأن الأميركي أقصاه من الدور الثالث من «فلاشينغ ميدوز» العام الماضي في مباراة ماراثونية من 5 مجموعات.



وبلغ الإيطالي يانيك سينر ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الثالثة هذا العام، بفوزه الصعب على البيلاروسي إيليا إيفاشكا 6-1 و5-7 و6-2 و4-6 و6-3.



ويواجه سينر في الدور التالي الإسباني كارلوس ألكاراس غارفيا الفائز على الكرواتي مارين تشيليتش بطل 2013 في مباراة ماراثونية 6-4 و3-6 و6-4 و4-6 و6-3.



وفي فئة السيدات، عانت شفيونتيك من بداية صعبة في مواجهة الألمانية المغمورة يوله نيماير المصنفة 100 على مستوى العالم، فخسرت المجموعة الاولى 2-6، قبل ان تفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6-4 و6-0 لتصبح اول لاعبة من پولندا تبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز.



وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي مع الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثامنة، الفائزة على التشيكية المخضرمة بترا كفيتوفا الفائزة مرتين ببطولة ويمبلدون عامي 2011 و2014، بنتيجة 6-3 و6-2 في ساعة و9 دقائق فقط.



وبلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سادسة عالميا الدور ربع النهائي للعام الثاني تواليا حيث تواجه التشيكية كارولينا بليشكوفا (22) وصيفة نسخة عام 2016.