أعلن مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديس رحيل لاعب وسطه البوسني ميراليم بيانيتش بعد سنتين في صفوفه قادما اليه من يوفنتوس الإيطالي، في حين ذكرت تقارير صحافية ان الشارقة الإماراتي يقترب من التعاقد معه.



وقال هرنانديس في مؤتمر صحافي قبل مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي اليوم في دوري أبطال أوروبا «قرر بيانيتش الرحيل (عن الفريق) للحصول على مشاركة ودقائق اكثر.. كل شخص سيد لمستقبله. كان لاعبا محترفا حتى الذروة واشكره لذلك».



ولم يلعب بيانيتش (32 عاما) في المباريات الاربع التي خاضها برشلونة في الدوري الإسباني، ليقرر الدولي البوسني الرحيل والبحث عن تحد جديد لأول مرة خارج اوروبا، بعدما كشفت تقارير عن اهتمام الشارقة بضمه.



ولم يعلق الشارقة عن انباء المفاوضات، لكن الصحف الإماراتية اكدت سعي وصيف الموسم الماضي للتعاقد مع نجم معروف جديد بعد ضم الإسباني باكو الكاسير قادما من مواطنه فياريال بعقد انتقال حر.