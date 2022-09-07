تغلب أتالانتا على مضيفه مونزا 2-0 في ختام منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم أتالانتا عن طريق راسموس هويلوند في الدقيقة 57، قبل أن يسجل مارلون لاعب مونزا الهدف الثاني لأتالانتا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن نابولي وميلان (المركز الثاني والثالث على الترتيب)، فيما يبقى مونزا من دون رصيد من النقاط في المركز العشرين والأخير.



وفي مباراتين أخريين، تعادل إمبولي مع مضيفه ساليرنيتانا 2-2، وتغلب تورينو على ليتشي 1-0.



إسبانيا



حقق بلد الوليد فوزا متأخرا على ضيفه ألميريا بهدف وحيد في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني «الليغا».



سجل شون وويسمان هدف المباراة الوحيد لبلد الوليد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ورفع بلد الوليد رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد ألميريا عند الرصيد ذاته من النقاط في المركز الثالث عشر. من جانبه، أكد مدرب السيب الروماني إيلي ستان أنه كان واثقا من قدرة فريقه على تحقيق الفوز، قائلا «كنت أعرف دائما أننا يمكن أن نحقق الفوز، حيث إن لدي في الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين، ويقف خلفهم فريق إداري صلب».



فرنسا



تقام مساء اليوم المباراة المؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي والتي تجمع بين لوريان وليون، والتي تم تأجيلها لعدم جهوزية الملعب آنذاك.