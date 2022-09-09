

أشادت رئيس قسم التدخل المبكر والإرشاد الأسري بمركز صدى التعليمي فرح الخباز بالمشاركة الفعالة لأولياء أمور الطلاب خلال النادي الصيفي والذي أقامه المركز خلال الفترة من 21 اغسطس حتى أمس 8 الجاري.



وأوضحت الخباز أن أطفال المركز استمتعوا لمدة 3 أسابيع بالأنشطة والرحلات التعليمية والترفيهية المختلفة، وقد أشرف على النادي الصيفي مجموعة من المختصين في مجالات علاج النطق واللغة والعلاج بالعمل وعلم النفس والخدمات التعليمية، لحرص مركز صدى على حصول كل طفل على الرعاية المناسبة لاحتياجاته الخاصة.



كما انضم لفريق العمل مجموعة من المتطوعات في مجال علاج النطق واللغة ومجموعة من الزائرين في مجالات متخصصة لتقديم أنشطة تعليمية وترفيهية للأطفال، وأفادت الخباز بأنها تود أن تشكر جميع المتطوعات والزائرين الذين سعدنا بمشاركتهم معنا طوال فترة النادي الصيفي.



كما أوضحت الخباز أنه تم فتح باب التسجيل للعام الدراسي 2022/2023، علما أنه سيكون أول يوم دوام للطلاب في 25 الجاري.



جدير بالذكر أن مركز صدى التعليمي هو مركز تعليمي متخصص لرعاية وتأهيل الأطفال من فئة ضعاف السمع ـ زارعي القوقعة ويعد أحد المراكز الرائدة والفريدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط ويقدم جميع خدماته للطلبة وأولياء الأمور مجانا، حيث إن المركز ثمرة التعاون بين مركز تقويم وتعليم الطفل والأمانة العامة للأوقاف.