ثامر السليم



ناشد عدد من موظفي جامعة الكويت عبر «الأنباء» مدير الجامعة د.يوسف الرومي صرف بدل إجازاتهم من الوفرة المالية للجامعة «نقديا»، مشيرين إلى أن هناك وفرة مالية في ميزانية الجامعة تدعم مطالباتهم المالية المستحقة.



وأكد الموظفون بعد تفاعلهم مع خبر «الأنباء» والذي كان بعنوان «كاش الإجازات.. من وفورات الوزارات» أن عددا كبيرا من الموظفين تقدموا بطلب صرف البدل النقدي مقابل مدة من الإجازة، لافتين إلى أن العديد منهم عادوا للتو من الإجازات السنوية، ومقبلون على مصاريف دراسية وتجهيزات مدرسية لأولادهم وبناتهم مما يرهق كاهل الأسرة.



وأضافوا أنه لا توجد أي عوائق تذكر للصرف في ظل الوفرة المالية للجامعة في ظل حاجاتهم المالية الماسة لها، داعين مدير الجامعة إلى استعجال الأمر والبت فيه لما فيه مصلحة الجميع ممن فضلوا عدم القيام بإجازتهم والحصول على مبلغ مالي نظير أولويات لديهم.