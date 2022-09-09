عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد، تواصل منطقة الأحمدي التعليمية تجهيز مدارسها لاستقبال الهيئات التعليمية وأبنائنا الطلبة في مختلف المراحل التعليمية.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن أنه سيتم افتتاح 7 مدارس جديدة في بداية العام الدراسي الجديد بمنطقة صباح الأحمد السكنية، مشيرة إلى أن المدارس منها 2 رياض أطفال وابتدائي (بنين وبنات)، ومتوسطة أيضا (بنين وبنات)، وثانوية واحدة للبنات.



وأوضحت المصادر أن مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني قام بإصدار قرارات المعلمين والإداريين والوظائف الإشرافية التعليمية، لافتة إلى أنه لا يوجد لدينا أي نقص في عدد المعلمين بمدارس المنطقة.



وذكرت أن الأثاث وصل إلى المدارس الجديدة وتم توزيعه بشكل منظم، لافتة إلى أن مدير المنطقة منصور الديحاني قام وبشكل مكثف بزيارة إلى المدارس والتأكد من جاهزيتها.



وأضافت أنه بمتابعة من الوزير د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب، تواصل الوزارة جهودها على مدار الساعة لتجهيزها مدارسها وإزالة كل المعوقات أمام انطلاقة العام الدراسي.