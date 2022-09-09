تزامنا مع اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق 8 من شهر سبتمبر، قال عضو مجلس الإدارة بجمعية النجاة الخيرية د.إبراهيم العدساني إن قطاع التعليم يعد إحدى أهم الأولويات في النجاة الخيرية، معتبرا التعليم قاطرة التنمية وأحد أهم مشاريع الجمعية ذات البعد الاستراتيجي.



وبين العدساني ان النجاة الخيرية حققت السبق في مجال التعليم داخل الكويت وخارجها. فداخل الكويت لدينا مدارس النجاة، والتي ينتسب إليها آلاف الطلاب من شتى الجنسيات، وكذلك لدينا لجنة طالب العلم والتي تعمل في ميدان العطاء منذ عام 1993 وتم من خلالها تقديم المساعدات المالية الى أكثر 50 ألف طالب علم داخل الكويت.



وأضاف: بفضل الله تتعاون لجنة طالب العلم مع أكثر من 70 مدرسة تعليمية داخل الكويت تضم كافة المراحل التعليمية. والشريحة المستفيدة منها الطلاب ضعاف الدخل والأيتام وغيرهم من الحالات المستحقة.



وفيما يتعلق بجهود النجاة التعليمية بالخارج، قال العدساني: لدينا 200 منشأة تعليمية ما بين مدرسة ومركز تعليمي ومركز قرآني وفصل دراسي بجانب مشاريع أخرى مثل توزيع الكفالات لطلاب العلم وتوزيع الحقيبة والزي المدرسي، وبفضل الله يستفيد من هذه الأنشطة 40 ألف طالب.