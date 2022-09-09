اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي 2022-2023.



وصرح عميد القبول والتسجيل د.مشعل المنصوري بأنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة كويتي وأبناء الشهداء والديبلوماسيين المستوفين لشروط القبول، بالإضافة إلى باقي الفئات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وبناء على اللوائح المعتمدة بالهيئة للعام الدراسي 2022-2023 والبالغ عددهم 16179 طالبا وطالبة.



وتابع عميد القبول والتسجيل، موضحا أن الطلبة المقبولين تم توزيعهم حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية، كما أنه سيتم استكمال إجراءات قبول طلبة المنح في وقت لاحق.



علما أن اجتياز المقابلة الشخصية شرط أساسي من شروط القبول للمقبولين في كل من كلية التمريض في برنامج «دبلوم تمريض» و«بكالوريوس تمريض» و«بكالوريوس تمريض مدرسي» والذي سيعقد في يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 19 و20 الجاري، وكلية العلوم الصحية تخصص طوارئ طبية وفني تخدير في يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20 و21 الجاري وذلك للمقبولين في الفصل الأول فقط.



كما سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الإنجليزية للمقبولين في كلية العلوم الصحية وكلية الدراسات التكنولوجية في يوم الثلاثاء الموافق 20 الجاري من الساعة 9 صباحا عبر منصة برنامج «تيمز» (عن بُعد)، أما كلية الدراسات التجارية وكلية التربية الأساسية فسيكون اختبار اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء الموافق 21 الجاري من الساعة 9 صباحا عبر منصة «تيمز» (عن بُعد)، بينما كلية التمريض فسيكون اختبار اللغة الإنجليزية حضوريا في الكلية يوم الأربعاء الموافق 21 الجاري وذلك للمقبولين في الفصلين الأول والثاني.



ويمكن للمقبولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية من خلال الرابط التالي:



http:www.paaet.edu.kw.



وبين العميد أنه بالإمكان الاطلاع على أسماء المقبولين من خلال موقع الهيئة على الانترنت http:www.paaet.edu.kw.