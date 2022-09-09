عبدالعزيز الفضلي



بتوجيهات ومتابعة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب، قام القطاع الإداري بـ «التربية» بالاستعانة بـ 132 عاملة من منطقة الجهراء التعليمية للعمل في مدارس العاصمة. وكشفت مصادر تربوية لـ«الأنباء» انه حرصا على استقرار وانتظام الخدمات الأساسية في المدارس وحتى تكون جاهزة للعام الدراسي الجديد، تم ندب عمال نظافة من منطقة الجهراء التعليمية للعمل في مدارس رياض الأطفال التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية، مشيرة الى أن العاملات «مساعد منفذ خدمة» والتي تم التعاقد معهن من قبل الوزارة سيعملن بواقع 4 عاملات في كل روضة. وذكرت المصادر أن سبب الاستعانة نظرا لبدء أعمال الشركة المختصة منذ الاول من سبتمبر الجاري ولا توجد اي مشكلة او عائق في ذلك، لافتة إلى أن العاملات سيباشرن أعمالهن في العاصمة اعتبارا من اليوم الأربعاء.