ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري دعا جميع رؤساء مراكز العمل والإدارات والكليات بالجامعة إلى تسهيل إنجاز معاملات الموظفين والمراجعين في جميع المرافق الجامعية التي تستقبل الجمهور من مراجعين، مؤكدا ضرورة تنفيذ التوجيهات السامية، لاسيما فيما تعلق منها بالعمل على تلمس وحل مشاكل المراجعين التي يواجهونها.



وأشار الى ان التعميم أكد حرصه على تطبيق القانون وعدم تفشي الواسطة والمحسوبية بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع، داعيا القياديين والمسئولين في الجهات التابعة لإشرافهم باتباع سياسة الباب المفتوح لمقابلة المواطنين والمراجعين سعيا لحل أية مشاكل أو عقبات أو تظلمات تواجههم في إنجاز معاملاتهم والخدمات المقدمة لهم، مع ضرورة تفعيل دور العلاقات العامة بالوزارات والجهات الحكومية بالتواصل المباشر مع المواطنين والمراجعين أصحاب العلاقة.