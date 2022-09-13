تخصيص موقع لشركة الاتصالات في المرقاب

تخصيص نادٍ صحي للبلدية بالمسيلة بمساحة ٣٠ ألف م٢

توصية بتطبيق «الوثيقة البيضاء» لتبريد الضواحي

نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من «التجارة» إلى «الاستثمار المباشر»



بداح العنزي



استأنف المجلس البلدي أعماله امس برئاسة عبدالله المحري بعد انتهاء عطلة الصيف حيث وافق على تشكيل لجنة مشتركة من اعضاء اللجنتين الفنية والقانونية والمالية لدراسة لوائح البناء.



ووافق المجلس على طلب تخصيص موقع لشركة الاتصالات الكويتية بمنطقة المرقاب قطعة (1).



واعتمد المجلس تخصيص ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي للبلدية في منطقة المسيلة بمساحة 30158م2 شريطة تقديم الدراسات المرورية.



ووافق المجلس على التعديلات النهائية لتنظيم الاعمال، كما تم اقرار طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة الى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



وبحث المجلس طلب من 5 أعضاء لمناقشة أوضاع الحضانات في السكن الخاص، حيث لفت العضو ناصر الجدعان الى وجود حضانات غير مرخصة ومخالفة للوائح السكن الخاص وخصوصية وتسبب ازعاجا للسكان من أهالي المنطقة.



من جانبه، أوضح نائب المدير العام لشؤون المنطقة م. محمد الزعبي أن اجراءات البلدية واضحة وتتعلق بتحرير المخالفة للحضانة غير المرخصة.



فيما أوضح المستشار القانوني ان استغلال السكن الخاص لغير الغرض المرخص له يؤدي إلى المخالفة وإحالة الأمر إلى المحكمة وان قطع التيار الكهربائي يتم بعد صدور الحكم.



ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بأن تقوم وزارة الكهرباء بتطبيق الوثيقة البيضاء لتبريد الضواحي بالتعاون مع الجهات الحكومية.



وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا حيث اطلع المجلس على بند الرسائل الواردة.



وانتقل المجلس إلى بحث كتاب الادارة القانونية بشأن اعضاء المجلس البلدي السابق حيث اشار د. حسن كمال الى ان هناك تأخيرا في الرد على اسئلة واقتراحات الاعضاء. وبين المستشار القانوني رجعان الغريب انه اذا لم يرسل الرد الى المجلس فإنه يعتبر ساقطا.



وانتقل الاعضاء الى مناقشة طلب 5 أعضاء بشأن فتح باب ما يستجد من اعمال حول اوضاع الحضانات في السكن الخاص.



وقال ناصر الجدعان ان هناك استغلالا للحضانات في السكن الخاص دون ترخيص ولذلك لا بد من بيان اجراءات البلدية المتعلق بهذا الشأن خاصة أن الحضانة محل الشكوى على شارع الأقصى.



وذكر المستشار رجعان الغريب اذا كان السكن خاصا وتم استغلاله بدون ترخيص تم تحرير محضر مخالفة استغلال عقار دون الغرض المخصص له. كما ان قطع التيار الكهربائي يكون بعد صدور الحكم.



وطالب ناصر الجدعان بأن يتم ايجاد آلية سريعة بشأن منع تلك الحضانات غير المرخصة خاصة انها تسبب ازعاجا للمواطنين.



وقال م. محمد الزعبي: اجراءات البلدية تم تحرير مخالفة لمالك العقار خاصة أن هذا الإجراء مطبق لكافة الاشغالات غير المرخصة في السكن الخاص.



وأكد ناصر الجدعان انه لا بد من المحافظة على خصوصية السكن الخاص ومنع اي استغلال لغير الغرض المخصص له.



وقال م.محمد الزعبي: البلدية مثل أي جهة حكومية خاصة أنها تضع اشتراطات تتعلق بمواقف السيارات والمداخل والمخارج وموافقة الجيران.



لوائح البناء



وانتقل المجلس إلى طلب عدد من الأعضاء إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنتين الفنية والقانونية لمناقشة لوائح البناء.



ووافق المجلس على تشكيل اللجنة المشتركة بين اللجنتين الفنية والقانونية لمناقشة لوائح البناء ويكون برئاسة د.حسن كمال.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال، بشأن ترخيص البلدية لإضافات البناء التي تقل مساحتها عن 80م2، كما رفض المجلس الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن إصدار معاملة إيصال التيار الكهربائي للقسائم السكنية من البلدية.



ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسارات خطوط هوائية جهد 33 ك ف بعرض 50م شمال منطقة المطلاع على طريقي جال اللياح والطريق الإقليمي المستقبلي وحتى موقع مستودع المحروقات التابع لشركة البترول الوطنية.



واعتمد المجلس طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة حدود مسجد عبدالعزيز الهران بمنطقة الزور.



ودعت م.شريفة الشلفان إلى ضرورة بيان المساحات المتعلقة بطلبات التوسعة للمساجد ومعرفة المساحات المخصصة في ظل وفرة الأراضي وعدم وجود عوائق.



ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع مقترح لمحطة تحويل ثانوية ضمن منطقة صباح الناصر قطعة 7 ويعتبر أحد موقعين مطلوبين كبديل عن محطة تحويل ثانوية رقمها 151 قائمة بنفس القطعة.



ووافق المجلس على اقتراح عدد من أعضاء المجلس البلدي السابق تخصيص ناد صحي ثقافي اجتماعي رياضي لبلدية الكويت بمنطقة المسيلة، بمساحة 30158.76م2 شريطة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة على الموقع وتقديم الدراسات المرورية التفصيلية مع مراجعة المخطط الهيكلي لتحديد المساحات البنائية والتجارة وتحويل الإدارة بزخرفة أو تعديل شكل أو أبعاد الموقع في حال تعارضها عند التثبيت مع خدمات بنيته التحتية.



اللائحة الداخلية



ووافق المجلس على التعديلات النهائية على اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.



ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص خط أنفاق بقطر (2.75م) وطول تقريبي (2829م) وذلك لتصريف مياه الأمطار بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية.



وأقر المجلس طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص عدد 3 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار وقناة مائية وخطوط ربط للحلول المقترحة بمنطقة ميناء عبدالله ضمن الاتفاقية الاستشارية، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة بنيدر، إضافة إلى الموافقة على طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع منطقة النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، واعتبر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مسار للكيبلات الأرضية لتغذية محطة التحويل الرئيسية أبو حليفة w.



ورفض المجلس طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع فرق بنك بمنطقة العديلية قطعة 4.



ورفض المجلس الكتاب المقدم من معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين المتدربين. كما رفض المجلس الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة الدوحة قطعة (أ) بشأن الاعتراض وعدم الموافقة على تخصيص سكن عائلي للإمام والمؤذن لمسجد تحت الإنشاء.



ووافق المجلس على توصية اللجنة الفنية أن تقوم وزارة الكهرباء والماء بتطبيق الوثيقة البيضاء حول تبريد الضواحي المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



ووافق المجلس على فتح ما يستجد من أعمال حيث وافق على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تخصيص مقر لشركة الاتصالات في منطقة المرقاب قطعة (1) بمساحة 5698.5م2 شريطة أخذ موافقة وزارة الداخلية قبل التثبيت على أن يتم تنفيذ مواقف السيارات على نفقة شركة الاتصالات مع عدم ايصال التيار الكهربائي لحين تنفيذ مواقف السيارات وتسليمها لوزارة المالية.