في إطار الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا في البلدية وبتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل المدير العام م.أحمد المنفوحي برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات واستكمالا للجهود التي تبذلها الأجهزة الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بجميع المحافظات في رصد ورفع السيارات المهملة والسكراب والقوارب التي تشوه المنظر العام والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها»، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلدية بالمحافظات تنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 25/8 إلى 4/9 بجميع المناطق بالمحافظات أسفرت عن وضع 2989 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسكراب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بعد انتهاء المهلة المحددة لوضع ملصق الإنذار، فضلا عن رفع 1019 سيارة مهملة وسكراب، 8 قوارب مهملة إلى جانب رفع 5 بقالات متنقلة. وأشارت إلى تواصل الجولات التفتيشية بجميع إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بكافة مناطق المحافظات لمحاصرة الباعة الجائلين ورصد السيارات والقوارب المهملة ووضع ملصق إنذار عليها ورفعها بعد انتهاء فترة الإنذار، فضلا عن متابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية كاستغلال المحلات للمساحات من دون ترخيص من البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.