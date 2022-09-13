في مبادرة لاقت استحسانا من أعضاء المجلس قام العضو عبدالله العنزي بسحب اقتراحيه المتعلقين بتخصيص ارض غرب منطقة القيروان، وجنوب غرب عبدالله المبارك وتسليمها للرعاية السكنية، وذلك لمشاركة الأعضاء في تقديم هذين المقترحين المهمين اللذين يساهمان في حل القضية الاسكانية. والمقترحان كالتالي: تخصيص أرض غرب القيروان المحددة في المخطط المرفق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض استعمالها منطقة للسكن الخاص. وتخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك المحددة في المخطط المرفق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض استعمالها منطقة للسكن الخاص.