أعلن الاتحاد الآسيوي عودة منتخب أستراليا إلى المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب، التي تضم منتخبات العراق والكويت والهند.



جاء ذلك في خطاب عاجل أرسله الاتحاد الآسيوي إلى الاتحادات المشاركة بالمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب.



وأوضح الاتحاد الآسيوي في خطابه، الموافقة على طلب أستراليا بالعودة لخوض مباريات التصفيات، بعد رفع الطلب الأسترالي إلى لجنة المسابقات، والتي وافقت بدورها على عودة شباب أستراليا.



وأكد الاتحاد القاري «سيتم إرسال المعلومات الكاملة عن الجدول الزمني للمباريات إلى الاتحادات الأعضاء المشاركة في تلك المجموعة التي تستضيفها الكويت عوضا عن العراق عقب الانتهاء منه».



يذكر أن أستراليا قررت الانسحاب في وقت سابق من التصفيات التي كان مقررا لها أن تقام في البصرة، بطلب من الحكومة الأسترالية بسبب الأجواء الأمنية المتوترة هناك.