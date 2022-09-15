حققت أستراليا بداية جيدة في مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب بحلتها الجديدة التي انطلقت عام 2019، وذلك بحسمها مواجهتها مع بلجيكا الثلاثاء في منافسات المجموعة الثالثة المقامة مبارياتها في هامبورغ الألمانية.



وفي ظهوره الأول في كأس ديفيز، وضع جايسون كوبلر أستراليا، صاحبة المركز الثاني من حيث عدد ألقاب المسابقة خلف الولايات المتحدة (28 مقابل 32)، في المقدمة بفوز المصنف 97 عالميا على زيزو بيرغز الـ 134 بثلاث مجموعات 6-4 و1-6 و6-3، قبل أن يحسم أليكس دي مينور المواجهة لصالح بلاده بمنحها التقدم 2-0 بعد تغلبه على دافيد غوفان الذي وصل مع بلاده الى نهائي عامي 2015 و2017، من دون معاناة 6-2 و6-2.



وبالتالي، حسمت أستراليا أولى مواجهات المجموعة لصالحها بغض النظر عن نتيجة مباراة الزوجي التي كانت هامشية لكنها فازت بها أيضا بتغلب ماثيو إبدن وماكس بيورسيل على ساندر جيليه ويوران فليغين 6-1 و6-3.



ومن أجل تلافي عملية الدخول في حسابات معقدة لتحديد أصحاب أفضل مركز ثان، تم تقليص عدد المنتخبات المشاركة في دور المجموعات من 18 في النسخة الماضية إلى 16 هذا العام، وقد تم توزيعها على أربع مجموعات تقام مبارياتها من الثلاثاء حتى الأحد في أربع مدن هي بولونيا الإيطالية (المجموعة الأولى)، غلاسكو الاسكتلندية (الرابعة)، هامبورغ (الثالثة) وفالنسيا الإسبانية (الثانية).



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات إلى الأدوار الإقصائية (ربع ونصف النهائي والنهائي) المقررة في ملقة الإسبانية من 22 الى 27 نوفمبر المقبل.



وفي المجموعة الأولى في بولونيا، تفوقت السويد على الأرجنتين بفوز إلياس يمر على سيباستيان باييس 6-4 و3-6 و7-6 (7-4)، ثم شقيقه ميكايل يمر على دييغو شفارتسمان 6-2 و6-2.