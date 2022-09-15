سيكون مان يونايتد الإنجليزي في رحلة شاقة الى مولدافيا اليوم، في محاولة منه لتعويض سقوطه الافتتاحي في مسابقة «يوروبا ليغ»، وذلك حين يتواجه مع شيريف تيراسبول الذي صعق ريال مدريد الإسباني في معقله الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ يونايتد مشواره في المجموعة الخامسة بسقوط على أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني 0-1، ما جعل رجال المدرب الهولندي إريك تن هاغ مطالبين بالعودة من العاصمة المولدافية كيشيناو بالنقاط الثلاث من أجل تعزيز حظوظهم بنيل المركز الأول المؤهل مباشرة الى ثمن النهائي.

وتقام المباراة في العاصمة المولدافية عوضا عن إقليم ترانسنيستريا الانفصالي، معقل شيريف تيراسبول، بقرار من الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا).



ويأمل تن هاغ أن يكون لاعبوه استفادوا من الراحة التي حصلوا عليها جراء تأجيل مباراة الدوري المحلي ضد كريستال بالاس حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



ويبدو سوسييداد مرشحا لفوز ثان تواليا حين يستضيف أومونيا في سان سيباستيان، لكن الفريق الباسكي يخوض المباراة بمعنويات مهزوزة بعض الشيء نتيجة خسارته الأحد في الدوري المحلي أمام خيتافي.

وعلى غرار يونايتد، يسعى روما الإيطالي بقيادة مدرب «الشياطين الحمر» السابق البرتغالي جوزيه مورينيو والوافد الجديد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الى تعويض سقوطه الافتتاحي في المجموعة الثالثة على أرض لودوغوريتس البلغاري (1-2)، من خلال الفوز على ضيفه هلسنكي الفنلندي.



وتضم المجموعة ريال بيتيس الإسباني الذي فاز في الجولة الأولى على هلسنكي 2-0 خارج الديار، ولا يريد التفريط بظهوره الأول في الأندلس حين يستضيف لودوغوريتس اليوم في إشبيلية.

وبعد حسمه ما يفترض أن يكون أقوى مواجهاته في المجموعة السادسة أمام فينورد الهولندي 4-2، يحل قطب العاصمة الإيطالية الآخر لاتسيو ضيفا ميدتيلاند الدنماركي الخاسر افتتاحا على أرض شتورم غراتس النمساوي 0-1.



وبالمعنويات المرتفعة جدا التي اكتسبها جراء تربعه على صدارة الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، يحل أونيون برلين ضيفا على براغا البرتغالي مع طموح تعويض سقوطه في الجولة الأولى على أرضه 0-1 أمام أونيون سان-جيلواز البلجيكي الساعي بدوره الى فوزه ثان على حساب ضيفه مالمو السويدي.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم عدة مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ 2 لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي (كونفرنس ليغ) في كرة القدم، من بينها استضافة باشاك شهير التركي لنظيره فيورنتينا الإيطالي في المجموعة الأولى، فيما يحل وست هام الإنجليزي ضيفا على سيلكيبورغ الدنماركي في المجموعة الثانية.

وفي مواجهة أخرى ضمن ذات المجموعة، يستضيف ستيوا بوخارست الرومانيا نظيره أندرلخت البلجيكي.