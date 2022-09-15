تفوق بايرن ميونيخ الألماني مجددا على ضيفه برشلونة الإسباني بالفوز عليه 2-0 رغم خسارته جهود الپولندي روبرت ليفاندوفسكي لصالح النادي الكاتالوني، فيما تنفس ليفربول الإنجليزي وصيف البطل الصعداء بفوزه القاتل على ضيفه أياكس الهولندي 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



على «أليانز أرينا» وضمن المجموعة الثالثة، ضرب بايرن ضيفه الكاتالوني مجددا وألحق به الهزيمة الأولى في الموسم بعد خروجه منتصرا من أبرز مواجهات دور المجموعات هذا الموسم.



وكانت المواجهة ثأرية لبرشلونة الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من دور المجموعات لأول مرة منذ 2000-2001 لخسارته ذهابا وإيابا أمام بايرن بنتيجة واحدة 0-3، وذلك بعدما أذل قبلها بعام على يد النادي البافاري بخروجه من ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بخسارة تاريخية 2-8.



لكن رجال المدرب تشافي هرنانديز عجزوا عن استثمار تفوقهم الميداني والفرص التي حصلوا عليها في الشوط الأول عبر بيدري وليفاندوفسكي بالذات، ودفعوا الثمن بتلقيهم هدفين فصلت بينهما أربع دقائق.



وتحسن أداء بايرن في الشوط الثاني وضرب بهدفين سريعين، الأول عبر الفرنسي لوكاس هرنانديز بكرة رأسية (50)، والثاني بواسطة المتألق لوروا ساني (54).



وتصدر بايرن بست نقاط مقابل ثلاث لكل من ضيفه الكاتالوني والإنتر الفائز الثلاثاء على مضيفه فيكتوريا بلزن 2-0 بفضل البوسني إدين دجيكو الذي سجل الهدف الأول (20)، وساهم في الثاني سجله الهولندي دنزل دمفريس (70).



وقال مدرب الإنتر سيموني إينزاغي: «سعيدا جدا بالتأكيد، لاعبو فريقي حافظوا على تركيزهم طوال المباراة وشكرتهم بعد نهايتها على هذا الأمر، أراد اللاعبون أن يفوزوا اليوم وسعوا خلف ذلك واستحقوا الفوز».



وفي المجموعة الأولى، تنفس ليفربول الصعداء بفوز قاتل 2-1 على ضيفه أياكس، على ملعب أنفيلد، سجل الكاميروني العائد من الإصابة جويل ماتيب هدف الفوز برأسية (89)، بعد أن افتتح المصري محمد صلاح النتيجة لأصحاب الأرض في الشوط الأول (17) وعادل الغاني محمد قدوس للضيوف (27).



وقال المدرب الالماني يورغن كلوب: «كنا بحاجة الى ردة فعل إيجابية، كانت مباراة جيدة بين فريقين عريقين وكانت هناك معركة في خط الوسط، استحققنا الفوز والأداء كان مقنعا، نعم كنت صريحا بعد خسارتنا ضد نابولي، أفصحت عن الحقيقة وأوضحت الأمور للاعبين ويتوجب علينا إعادة اكتشاف أنفسنا، اقتربنا من المثالية ولكن لم نحققها بعد».



وفي المجموعة الثانية، مني أتلتيكو مدريد الإسباني بخسارة قاتلة 2-0 ضد مضيفه باير ليفركوزن الألماني، فيما حقق كلوب بروج البلجيكي فوزا رائعا برباعية نظيفة على أرض بورتو البرتغالي لينفرد بالصدارة.



وفي لشبونة، أسقط سبورتينغ البرتغالي ضيفه توتنهام الانجليزي 2-0 بهدفين قاتلين لبديليه باولينيو (90) والبرازيلي أرثر غوميز بعد ثوان من نزوله (90+3)، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة بعد «لقاء متوازن» بحسب المدرب الإيطالي للضيوف أنتونيو كونتي، وقال: «نحن في طور التحدث عن هزيمة، أخبرت اللاعبين بأن التفاصيل هي التي أدت الى النتيجة النهائية».