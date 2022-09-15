ستقام المباراة المؤجلة بين أرسنال الإنجليزي وضيفه إيندهوفن الهولندي ضمن دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، في 20 أكتوبر المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد القاري للعبة (ويفا) أمس.



وأفاد «ويفا» في بيان بأنه تم تحديد الموعد الجديد بعد «قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراة أرسنال ومان سيتي في البريمييرليغ التي كانت مقررة في 19 أكتوبر».



وكان ويفا أعلن الاثنين عن تأجيل المباراة «بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة ومسائل تنظيمية متعلقة بالأحداث الجارية المتعلقة بالحداد الوطني على الملكة إليزابيث الثانية».