تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة بإصابة مدافعه الفرنسي الدولي لوكاس هرنانديز خلال الفوز على برشلونة الإسباني 2-0 في دوري أبطال أوروبا، ما سيبعده لـ«أسابيع عدة» وفق ما أفاد النادي البافاري.



وقال النادي البافاري في بيان «سيكون على بايرن ميونيخ أن يلعب في الوقت الحالي من دون لوكاس هرنانديز، وكشف الفحص أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 26 عاما أصيب بتمزق عضلي، وسيغيب لعدة أسابيع».

وتشكل إصابته خبرا سيئا آخر لمدرب «الديوك» ديدييه ديشان الذي يخوض فريقه نهاية الشهر الجاري مباراتين في دوري الأمم الأوروبية ضد النمسا والدنمارك، إذ سبق له أن خسر جهود مدافع باريس جرمان بريسنيل كيمبيمبي لإصابة تعرض لها السبت مع نادي العاصمة في الدوري المحلي.