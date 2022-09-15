سيعتمد الدوري الإيطالي لكرة القدم تقنية «نصف آلية» لكشف التسلل قبل أشهر من نهائيات كأس العالم في قطر، بعد الجدل الذي أثارته تكنولوجيا حكم الفيديو المساعد (VAR) في «سيري أ» نهاية الأسبوع الفائت، وفق ما قال مصدر لوكالة فرانس برس.



وقال المصدر إن التكنولوجيا التي طورها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ستكون جاهزة للاستخدام في الدوري الإيطالي «في غضون أسابيع قليلة» بعد اختبارها في المباريات الأخيرة.



يستخدم النظام كل الكاميرات حول الاستاد، أكانت الموجودة فيه أو تلك التابعة للبث التلفزيوني، لإعطاء الموقع الدقيق للاعبين على أرض الملعب، ما يوفر لحكام المباراة معلومات دقيقة في غضون ثوان، وتسمح الكاميرات المتخصصة للتقنية في توليد 29 نقطة لجسد لكل لاعب.



وتمت الموافقة على هذه التقنية التي تهدف إلى تسريع القرارات المتعلقة بالتسلل وبطريقة أكثر دقة، لاستخدامها في مونديال قطر الذي يبدأ في 20 نوفمبر.