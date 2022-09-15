مدد برشلونة الإسباني عقد لاعب وسطه اليافع والمتألق هذا الموسم غافي حتى عام 2026، حسب ما أعلن أمس على موقعه الرسمي.



وقال النادي الكاتالوني «توصل برشلونة واللاعب بابلو باييس غافيرا (غافي) الى اتفاق لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2026، تبلغ قيمة البند الجزائي مليار يورو»، علما أن هذا المبلغ اعتيادي لبرشلونة في تجديد عقود لاعبيه الشبان أخيرا.



وغافي الذي خاض 6 من مباريات برشلونة السبع أساسيا هذا الموسم، يجسد ثنائي المستقبل في خط الوسط إلى جانب بيدري، وولد غافي (18 عاما) في بلدة لوس بالاسيوس إي فيافرانكا بالقرب من إشبيلية في 5 أغسطس 2004، وشق طريقه في فرق الشباب لدى ريال بيتيس حيث أمضى موسمين مع «فيرديبلانكوس».