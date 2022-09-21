مبارك الخالدي



تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس «زين» التنشيطية، حيث تقام 4 مباريات لحساب المجموعة الثانية، إذ يلعب الكويت مع اليرموك على ستاد الصداقة والسلام في الساعة 6.15 مساء، وفي نفس التوقيت يواجه السالمية نظيره برقان على ستاد محمد الحمد، فيما يلعب القادسية مع الفحيحيل على ستاد عبدالله الخليفة في الساعة 8.35 مساء، وفي ذات التوقيت يشهد ستاد ثامر اللقاء الرابع الذي يجمع كاظمة مع خيطان.



وتقام البطولة في أيام التوقف الدولي وهي فرصة سانحة للفرق لإعادة ترتيب أوراقها ومنح الفرصة للاعبي الدكة وتحت 21 سنة للمشاركة وتجهيزهم فنيا وبدنيا للقادم من استحقاقات.