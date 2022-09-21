أكد مدير الهيئة العامة بالتكليف، نائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية محمود أبل انه ووفقا لتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرياضة 2018-2022 التي تساهم في تقدم المستوى الرياضي بالكويت تسعى الهيئة إلى تطبيق منح التفرع الموسمي خلال فترة إقامة الاستحقاقات المحلية.



وقال أبل خلال اجتماعه مع عدد من الاتحادات المحلية لمناقشة ومتابعة اللوائح المنظمة لتطبيق التفرغ للألعاب الجماعية والألعاب الفردية إن قرار التفرغ الموسمي سيشمل بالنسبة للألعاب الجماعية 25 لاعبا لكرة القدم من كل ناد، فيما ستكون فرق كرة اليد 18 لاعبا وألعاب الطائرة والسلة وكرة قدم الصالات 16 لاعبا، في الوقت الذي تكون لعبة كرة الماء 14 لاعبا، مع 2 من الإداريين و2 من الفنيين وهو عدد ثابت في جميع الألعاب الست.



وأضاف قائلا: بالنسبة للألعاب الفردية فيما يخص اللجنة الأولمبية 60 لاعبا كحد أقصى والبارالمبية 40 لاعبا والاتحادات الرياضية 15 لاعبا، والأندية الرياضية المتخصصة 10 لاعبين ونادي الرماية بحد أقصى 20 لاعبا.



وناشد أبل تعاون جميع الجهات لرفع هذا المشروع الوطني، الذي سيساهم حتما في ارتقاء المستوى الفني والبدني للاعب الرياضي، والذي سينعكس على تحقيق النتائج المرجوة من خلال توسيع المساحة التدريبية للفترتين الصباحية والمسائية.



وختاما، أوضح أبل أن هذا الاجتماع هدف إلى توزيع الأدوار لمشاركة الإنجازات الرياضية بمتابعة حوكمة التفرغات لتحقق الهدف المنشود منها.