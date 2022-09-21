يعقوب العوضي



توج القادسية بلقب بطولة الناشئين الودية التي نظمها نادي الكويت أمس الأول على صالة النادي، حيث وصل «الأصفر» إلى 9 نقاط واليرموك ثانيا برصيد 6 نقاط، فيما احتل الكويت المركز الثالث برصيد 3 نقاط والصليبخات بالمركز الأخير.



وأسفرت نتائج مباريات البطولة عن فوز الكويت 2-0 على الصليبخات، وفوز القادسية على اليرموك 2-1 وفوز القادسية على الصليبخات 2-0 وفوز اليرموك على الكويت 2-1 وعلى الصليبخات 2-0 وفوز القادسية على الكويت 2-1.



وبعد الختام، قام الجهازان الإداري والفني في أندية الكويت والقادسية واليرموك بتسليم الميداليات للفرق المتوجة وكأس البطولة، حيث أكد المدرب الوطني في الجهاز الفني في طائرة الكويت عبدالرحمن الرفاعي أن جميع اللاعبين استفادوا من المشاركة في المباريات الودية، مشيرا إلى أن الهدف من البطولة هو اعتياد المباريات والمنافسة مبكرا وقبل بداية البطولات الرسمية، مضيفا: «لدينا العديد من المواهب في مختلف الأندية تبشر بمستقبل كبير للعبة على المستوى المحلي، وعلى مستوى المنتخبات الوطنية أيضا».