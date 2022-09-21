يعقوب العوضي



احتفى رئيس اتحاد كرة القدم عبدالله الشاهين بمنتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب، إذ استقبلهم في ديوانه في حفل تكريم بمناسبة تأهل الأزرق الشاب إلى نهائيات كأس العالم.



وشهد الحفل تبادل الدروع التذكارية بين اتحادي القدم واليد في صورة معبرة عن التعاون بينهما، حيث قدم منتخب الشباب بجهازيه الإداري والفني ومجلس الإدارة ممثلا بأمين السر قايد العدواني درعا تذكارية عبارة عن قميص «الأزرق» مذيلا بتواقيع اللاعبين تعبيرا عن امتنانهم للدعم الكبير المقدم من الشاهين طوال التصفيات الآسيوية.



وبهذه المناسبة، قال العدواني إن التعاون الرياضي بين المؤسسات الرياضية في الدولة لا يصح إلا أن يكون بهذه الطريقة والتي تبعث على الفخر والسرور، خاصة أنها مبادرة لم يسبقه إليها أحد في تكريم اتحاد كرة القدم لمنتخب الشباب لكرة اليد.

من جانبه، أبدى الشاهين إعجابه بعمل منتخب شباب اليد وبالتعاون الفني والإداري في الاتحاد الكويتي لليد وقال: «الإنجاز الذي حققه أبناء الكويت لم يكن ليكون لولا تعاون الجميع»، مشيرا إلى أن العمل الإداري والفني وعمل اللاعبين يجب أن يندمجوا للوصول إلى النتائج المطلوبة، كما أثنى على أمين سر الاتحاد قايد العدواني، مثمنا دوره في تطوير اللعبة.