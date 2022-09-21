مبارك الخالدي



تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي اليوم متوجهة إلى مدينة أبها السعودية، حيث يقيم «الأخضر» معسكرا قصيرا يلعب خلاله مباراة ودية وحيدة أمام فريق الرائد.



ويضع مجلس إدارة النادي جل اهتمامه لتصحيح أوضاع الفريق الأول للكرة بعد نتائج غير مرضية محليا وآسيويا، إذ يعتبر المعسكر القصير فرصة لترتيب الأوراق خلال فترة التوقف الدولي.



وفي جانب آخر، قرر نجم الكرة الكويتية والنادي العربي السابق علي مقصيد اعتزال لعبته المفضلة كرة القدم بشكل نهائي، إذ قام اللاعب بتقديم الدعوات لحضور حفل اعتزاله الذي سيقام على هامش مباراة جماهيرية في نوفمبر المقبل، واستهل ذلك بزياراته إلى ناديه العربي، حيث قدم الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز عاشور تقديرا على حسن استقباله ودعمه لحفل الاعتزال.