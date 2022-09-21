رفعت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات 2022 من وتيرة استعداداتها لاستضافة البطولة القارية على مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغلقة في منطقة صباح السالم خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل.



واطمأن نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم للشؤون الإدارية والفنية، رئيس اللجنة المنظمة المحلية للبطولة هايف المطيري على سير الاستعدادات الأخيرة خلال الزيارة التفقدية التي قام بها أول من أمس للصالة التي ستستضيف منافسات البطولة برفقة أمين عام اتحاد الكرة، مدير البطولة صلاح القناعي.



وحرص المطيري والقناعي على حضور بروفات حفل افتتاح البطولة، وزيارة المركز الإعلامي وقاعة المؤمرات للتأكد من كل الأمور المتعلقة بهذا الجانب من أجل الظهور بالصورة اللائقة والمعتادة للمناسبات الرياضية التي تستضيفها الكويت.



وتواصل اللجنة المنظمة وضع اللمسات الأخيرة مع توافد المنتخبات المشاركة، حيث تصل اليوم الأربعاء بعثة المنتخب الأندونيسي بوفد يضم 14 لاعبا تم الإعلان عنهم أول من أمس. وتلعب إندونيسيا ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات إيران ولبنان والصين تايبيه.



من جهته، أكد مدرب «أزرق الصالات» البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، أن الهدف الأول للمنتخب سيكون تجاوز دور المجموعات والوصول لربع نهائي البطولة.



وأضاف كاكاو أن المنتخب وقع في مجموعة صعبة للغاية، وهي المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عمان والعراق وتايلند، وجميع هذه المنتخبات ليست سهلة وسنكون مطالبين بخوض 3 مباريات من المستوى العالي، وعلينا التحضير لها بصورة ممتازة.

وأوضح كاكاو أن المنتخب سيخوض المباريات بـ 6 لاعبين، 5 في الملعب حسب القانون، واللاعب السادس سيكون الجمهور الكبير المتوقع له أن يزحف بقوة لصالة الشيخ سعد العبدالله بمنطقة صباح السالم لمؤازرة وتحفيز لاعبي «الأزرق».



وأشار كاكاو إلى أن تحضيرات «الأزرق» للبطولة كانت مميزة من حيث نوعية المباريات التجريبية، بمواجهة أوزبكستان مرتين في الكويت وكذلك الأمر مع المجر في بودابست، وكانت هذه المباريات الأربع مفيدة جدا للجهاز الفني وللاعبين، قبل أن يتوجه المنتخب إلى إسبانيا لإقامة معسكر تدريبي ممتاز.