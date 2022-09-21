عبدالعزيز جاسم



كرم أعضاء الجمعية العمومية بنادي كاظمة عمار خاجه وحمد الشطي وعبدالله الزباد وحسين تومان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شبيب الخالدي بعد فوزه بجائزة المرحوم فيصل الهدهود كأفضل لاعب في البرتقالي لموسم 2021 - 2022، كما قام ‏نجم كاظمة السابق يوسف سويد بتسليم شبيب الخالدي جائزة يوسف سويد لهداف الفريق ‫عن الموسم الماضي.



من جهته، أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف أن بداية الفريق جاءت وفق ما كان مخططا له، سواء من حيث النتائج أو طريقة اللعب، وقال: «حققنا بداية جيدة، وبنقاط مشجعة بشكل كبير، وبالتأكيد من المستحيل الفوز بجميع المباريات في الدوري، وبطولة الدوري لاتزال في بدايتها، وينتظرنا طريق طويل جدا، وفلسفتي تعتمد في مثل هذه المنافسات على التدرج المرحلي «مباراة بعد أخرى»، ونحن حاليا نركز على كأس زين لتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، وكيفية تجنب الضغط الواقع على اللاعبين والأجهزة الفنية في حال العودة للدوري».



وعن الاختلاف بين كاظمة الموسم الماضي، وبداية الموسم الحالي، ذكر ماركوف أن «البرتقالي» تعلم الأسلوب الذي يتبعه في التدريبات، مضيفا ان لدينا العدد ذاته تقريبا من اللاعبين نهاية الموسم الماضي، والجميع يعلم ما علينا القيام به، ولعل ما جعل مهمتي صعبة في التحضير للموسم الحالي هو أن هناك 8 لاعبين لم يتجاوزوا 60% من تحضيرات الموسم، ومن الصعوبة على مدرب واحد أن يقوم اثناء الموسم بتجهيز اللاعبين بدنيا، وتحقيق نتائج متميزة بذات الوقت، ولقد نجحنا بذلك بدرجة كبيرة.



وأشار ماركوف الى أن الجولات الأربع لدوري زين الممتاز كشفت عن تغييرات كبيرة شهدتها أغلب الفرق المشاركة في البطولة، وبطبيعة الحال تحتاج الفرق إلى الوقت لكي تستقر فنيا وتكتيكيا، والتاريخ دائما يخبرنا أن الفرق الكبيرة دائما تعود بعد تنفيذ خططها التغييرية، وبالنسبة لكاظمة فهو لا يرصد الآخرين سواء من حيث كيفية تقدمهم أو القرارات التي يتخذونها، ولكن نركز على وضع الفريق، وما يحتاجه من تطور دائم.