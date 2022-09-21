

اختتمت الهيئة العامة للشباب برنامج (تأهيل الشباب في العمل الصحفي الالكتروني) لتأهيل المشاركين ليكونوا اعلاميين يملكون المهنية بنقل المعلومة ويستثمرون وسائل الاعلام الحديثة لتسويق مشاريع الدولة التنموية.



وقال مدير عام الهيئة د.مشعل الربيع في كلمة في الحفل الختامي إن البرنامج الذي أقيم بالشراكة مع نقابة الصحافيين ضمن مشروع (صناع العمل) يعد أحد برامج السياسة الوطنية للشباب والمدرج في الخطة الانمائية للكويت وبرنامج عمل الحكومة.



وأوضح الربيع ان البرنامج يمثل استحداث مسار وظيفي للشباب في القطاع الاعلامي وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل إذ يمكنهم من العمل الصحافي الشامل وامتلاك ادواتهم والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بوسائل الاعلام التقليدية والحديثة.



بدوره، أعرب المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود خلال كلمة ألقاها نيابة عنه مدير مكتبه م.علي أكبر عن شكره للقائمين على البرنامج والمشاركين لسعيهم وجهدهم ودورهم الاعلامي لخدمة قضايا المجتمع والمواطنين، داعيا للعمل من أجل تعزيز قيم الحب والوفاء والولاء للوطن في الاعلام.