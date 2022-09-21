أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية انه تنفيذا للخطة الاستراتيجية التي انتهجها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتطوير وتحديث الأنظمة المتبعة وتحويلها إلى خدمات رقمية لتقليل الدورة المستندية على الموظف وتوفير العناء الذي قد يتعرض له عند استخدام أو استخراج بعض هذه الخدمات، فجاء تتويج الجهود بتحديث شامل لكل هذه الأنظمة وخلق نظام «FIORI» الشامل الذي يمكن للموظف من خلاله الحصول على العديد من الخدمات التي يحتاج اليها عن طريق الموقع والتطبيق الإلكتروني الخاص بتطبيق نظام E-Rebate منها على سبيل المثال لا الحصر (تقديم الإجازات المرضية وتجديدها، الحصول على أذونات السفر، الحصول على الخروجية عند السفر، وغيرها)، حيث أصبح الآن الحصول على هذه الخدمات بكل سهولة ويسر وتوفير للوقت وقد لا يستغرق بضع دقائق للحصول على الخدمات المطلوبة تحقيقا لمستوى خدمات جديد يسهم في تطوير منظومة العمل داخل الشركة وصولا بسواعد كوادرنا الوطنية الشابة إلى ما بعد الامتياز.



وقالت الشركة في بيان لها انه استكمالا للجهود في خلق جو عمل مناسب لجميع منتسبي الشركة عبر تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه فريق العمل وتشجيعهم وخلق روح التنافس والابتكار قامت الشركة بطرح مشروع مع شركات متخصصة لدراسة وتقييم سلم الرواتب والامتيازات للزملاء في الشركة وتقديم الرأي وتنفيذه ويشمل كافة الوظائف داخل الكويت وخارجها حرصا على الكوادر الوطنية.



وأضاف البيان أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يضعان نصب أعينهم قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، مؤكدين أننا نتقدم بخطى ثابتة نحو المضي قدما في تكويت الوظائف وصولا إلى رفع نسبة التكويت، والهدف هو خلال السنوات المقبلة، حيث إن الشركة تولي أهمية كبرى للعنصر الوطني للعمل داخل فريق الطائر الأزرق، وذلك باعتباره الركيزة الأساسية لتطور العمل وتحمل المسؤوليات مستقبلا وعمل على اجتذاب أفضل الكفاءات الشابة من الكوادر الوطنية تماشيا مع استراتيجيتها وخططها ورؤيتها وآمالها في الوصول إلى رفع نسبة التكويت في الشركة حيث طرحت مؤخرا عددا كبيرا من الوظائف الشاغرة لضم دماء شابة جديدة من كوادرنا الوطنية للعمل ضمن فريقنا.



كما يعمل مجلس إدارة الشركة على تكويت المناصب القيادية داخل الشركة في القريب العاجل وبالمثل تعمل الإدارة التنفيذية على زيادة نسبة الكوادر الوطنية إلى الضعف كما هو موجود حاليا خلال الـ 3 سنوات المقبلة.



وأضاف البيان أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يحرصان كل الحرص على استقطاب الشباب والشابات الذين يمتلكون الطموح والدافع وأصحاب المبادرة للانضمام إلى أسرة الطائر الأزرق، وفي هذا الشأن قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية مؤخرا بطرح عدد من الوظائف القيادية والإشرافية والفنية تقدر بأكثر من 1000 موظف في جميع قطاعات الشركة المتنوعة داخل الكويت وخارجها لعدد 46 وظيفة للشركة نتطلع من خلالها إلى ضم مجموعة متميزة من الشباب والشابات الذين نأمل بأن يكونوا قيمة مضافة للناقل الوطني للكويت في المستقبل القريب.