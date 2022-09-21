ثامر السليم



نفذ عدد كبير من العاملين في الخطوط الجوية الكويتية وقفة احتجاجية في المبنى الرئيسي للشركة صباح امس، للمطالبة بحقوقهم المشروعة والتي منها إقرار مطالبهم المستحقة ورفض لائحة الخدمة والممارسات التعسفية.



وأكد رئيس نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية طلال الهاجري أن الخطوط الجوية الكويتية أصبحت بيئة طاردة للكفاءات الوطنية للعديد من الأسباب، منها تدني رواتب الموظفين، حيث انه ليس من المعقول أن يتم تعيين الجامعي الكويتي براتب لا يزيد على 900 دينار من غير استقطاع التأمينات، وفي ذات الوقت يتم تعيين الأجنبي بنفس المسمى الوظيفي بما لا يقل عن 1200 دينار وصاعد الى 7000 دينار بالمناصب القيادية.



وأضاف: أيضا من الاسباب الأخرى عدم تمكين الاكفاء والمؤهلين والمستمرين بالشركة للمناصب الإشرافية والقيادية، وسحب رصيد إجازات الموظفين لعامي 2020 و2021 وعدم الامتثال للمرسوم الصادر رقم 102 لسنة 2021.



وأشار الى سوء التغطية التأمينية لموظفي الشركة وزيادة التكلفة على الموظفين بشكل سنوي، والاستمرار بالمساس والانتقاص من حقوق الموظفين التي كفلها مرسوم 6/2008 من مزايا مالية وعينية والتدرج الوظيفي، وفي ذات الوقت زيادة امتيازات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.



ولفت الى مخالفة قواعد الحوكمة وتدخل مجلس إدارة الشركة في الأمور التنفيذية، والاعلان عن لائحتي خدمة وجزاءات جديدتين تتبعان قانون6/2010 في حين ان الشركة مازالت تخاطب الخدمة المدنية، ولم تعرض على النقابة، وذلك يعتبر مخالفة.



بدوره، قال نائب رئيس النقابة عبدالله العلي، إن موظفي الكويتية حريصون على مصلحة الشركة وتماسكها، مشددا على أن نجاح المؤسسة يعود لجهود العاملين فيها، لاسيما الذين أفنوا أعمارهم في سبيل نجاحها وتطورها.



وأكد العلي أن النقابة لن تسمح لإدارة الكويتية باستنقاص حق من حقوق الموظفين مهما وصل الأمر، لافتا إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية الأولى من أجل الحصول على المطالب، وإذا لم يكن استجابة من قبل الإدارة ستكون هناك وقفات احتجاجية أخرى في سبيل تصعيد الأمر.



ومن جانبه، قال أمين سر مجلس إدارة نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها فهد العجمي إن عدم تفعيل قانون الخصخصة تسبب في عدة مشاكل وعدة مخالفات قانونية، لافتا الى أن احد اهم هذه المخالفات عدم اقرار دعم العمالة الوطنية. وأشار الى ان عدم اقرار دعم العمالة الوطنية تسبب في تدني الرواتب، مستنكرا عدم معرفتهم تبعيتهم الى قانون القطاع الاهلي أو القطاع الحكومي.



ولفت الى أن رواتب الموظفين الاجانب هي الأعلى عن رواتب الموظفين الكويتيين في الشركة، مؤكدا انه في حال عدم النظر في مطالبنا ومعالجة مشاكل الموظفين ستكون هناك اجراءات تصعيدية قادمة.



فايز العنزي.. متابعة مستمرة وجهود مشهودة



كل الشكر والتقدير لمدير دائرة الأمن في شركة الخطوط الجوية الكويتية م.فايز العنزي (ابوفيصل) على ما قام به من جهود حثيثة لتسهيل مهمة «الأنباء» والإعلاميين والصحافيين، وتذليل كل الجهود أمام منظمي الوقفة الاحتجاجية. فلك منا جزيل الشكر والتقدير و«عساك عالقوة دائما».