الكويت تؤمن بأهمية الحفاظ على حقوق ومكتسبات المرأة وتعزيز إمكاناتها



بشرى شعبان



أكد الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة خالد القحطاني أن الكويت تؤمن بالحفاظ على حقوق ومكتسبات المرأة وتعزيز إمكانياتها، موضحا أن ذلك تجلى حين استخدم المشرع الكويتي من خلال الدستور وهو القانون الأعلى في الدولة صيغة عامة ليخاطب المرأة والرجل على حد سواء دون تمييز، مشيرا الى الجهود الكبيرة والمتواصلة للتأكيد على دور المرأة المهم في المجتمع والتي نالت الكثير من الامتيازات خلال الفترة الأخيرة.



جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل النقاشية أمس بعنوان «أجندة المرأة والسلام والأمن» برعاية وزير الشؤون والتنمية المجتمعية ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فهد الشريعان وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.



وشدد القحطاني على ضرورة العمل على إعداد خطة وطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن، وذلك عبر وضع آلية محددة تعنى بتبني التشريعات والمخططات والسياسات التي تتناسب مع استراتيجية الدولة حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ووفاء بالالتزامات الخاصة بتنفيذ المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، لافتا الى أن المجلس الأعلى لشؤون الاسرة يعمل على وضع خطة عمل وطنية لأجندة المرأة والأمن والسلام مع مراعاة تناسبها مع الاولويات والواقع الوطني، مشيرا إلى التزام الكويت الدولي واستمرار دعمها لتمكين المرأة في كل المجالات.



تشكيل اللجان



وذكر أن المجلس سيعمل على تنظيم ورشة عمل أخرى قريبا لجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.



وحول تفعيل عمل المجلس بعد توقف بسبب «كورونا»، بين القحطاني أن هذه الورشة بداية العمل واستكمالا لما قام به مسؤولو الأمانة العامة للمجلس سابقا، وهناك العديد من الورش والفعاليات خلال الأيام المقبلة. وأشار الى أن العمل جار على إعادة تشكيل اللجان المختصة داخل المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، كاشفا عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن إعادة تنظيم الهيكل الإداري للأمانة العامة للمجلس وتسكين الشواغر في الوحدات التنظيمية.



بدورها، سلطت ممثلة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا نادية خليفة الضوء على أهمية أجندة المرأة والسلام والأمن والتي تتضمن 10 قرارات تتناول معالجة الأثر على النساء خلال النزاعات.



هذا، وتضمن اليوم الاول من ورشة العمل النقاشية 4 جلسات الاولى بعنوان «أجندة المرأة والسلام والأمن»، والثانية تتناول قرار مجلس الأمن 1325 وتستعرض الركائز الأربع له، بالإضافة الى موضوعات أخرى حول المشاركة، والوقاية، والإغاثة، فيما ناقشت الجلسة الثالثة تجارب الدول في تطوير خطط العمل الوطنية.