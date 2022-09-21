قال مدير زكاة الجهراء التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية محمد السعيدي إن كفالة الأيتام تعد «غنيمة» وسببا مهما من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، مستشهدا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين».



وأضاف السعيدي: تبلغ قيمة كفالة اليتيم داخل الكويت 25 دينارا، وفي الخارج 15 دينارا، وبدورنا نحرص على تقديم الرعاية الاجتماعية للأيتام والاهتمام ببرامج الدعم النفسي والتربوي ومساندتهم في كافة مراحلهم التعليمية وتذليل الصعاب التي تقابلهم في حياتهم، مؤكدا أن مشروع كفالة الأيتام يعد واحدا من أهم المشاريع الإنسانية التي تحرص النجاة الخيرية على تنفيذها داخل الكويت وخارجها.